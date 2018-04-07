Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kumru harekatı başarıyla bitti

Kumru harekatı başarıyla bitti

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Kumru harekatı başarıyla bitti
Antalya'DA bir marketin şarküteri dolabı ile dış camı arasına sıkışan 3 kumru, hayvanseverlerin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı. Kuşlardan biri telef olurken, ikisi tedaviye alındı.

ANNELERİ ÇALIŞMAYI İZLEDİ
Kepez ilçesinde bir marketin şarküteri dolabı ile dış camı arasında kalan 3 yavru kumru, 2 gün boyunca bu şekilde kaldı. Hayvanseverlerin çabasını gören alüminyum ustası Mehmet Ali Dağtaş, camın birini çalışanlarıyla söktü ve kuşları sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru kumrulardan birinin telef olduğu belirlendi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Koruma ekibi 2 yavruya su verdikten sonra bakımevine götürdü. Kurtarma çalışmaları esnasında kumruların annesi olduğu düşünülen kumrunun marketin çevresinden ayrılmaması dikkati çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kumru harekatı başarıyla bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN