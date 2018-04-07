Kumru harekatı başarıyla bitti

Antalya
'DA bir marketin şarküteri dolabı ile dış camı arasına sıkışan 3 kumru, hayvanseverlerin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı. Kuşlardan biri telef olurken, ikisi tedaviye alındı. ANNELERİ ÇALIŞMAYI İZLEDİ
Kepez ilçesinde bir marketin şarküteri dolabı ile dış camı arasında kalan 3 yavru kumru, 2 gün boyunca bu şekilde kaldı. Hayvanseverlerin çabasını gören alüminyum ustası Mehmet Ali Dağtaş, camın birini çalışanlarıyla söktü ve kuşları sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru kumrulardan birinin telef olduğu belirlendi. Antalya
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Koruma ekibi 2 yavruya su verdikten sonra bakımevine götürdü. Kurtarma çalışmaları esnasında kumruların annesi olduğu düşünülen kumrunun marketin çevresinden ayrılmaması dikkati çekti.