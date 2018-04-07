Melekler geri sayımda

KADINLAR Hentbol Süper Lig
'de şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Muratpaşa Belediyespor, bugün Ankara
'da Yenimahalle Belediyespor ile karşılaşacak. Bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Kastamonu
Belediyespor'a 4 puan fark atan Paşa'nın Melekleri, hafta içinde Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 34- 26 mağlup et- tiği rakibini bu kez ligde yenip büyük avantajını son 4 maça taşımak istiyor. Türkiye Kupası rövanşında 11 Nisan Çarşamba günü de yine aynı rakibiyle Ankara'da karşılaşacak olan Muratpaşa, bugün saat 17.00'de parkeye çıkacak.