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Melekler geri sayımda

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Melekler geri sayımda
KADINLAR Hentbol 'de şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Muratpaşa Belediyespor, bugün 'da Yenimahalle Belediyespor ile karşılaşacak. Bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Belediyespor'a 4 puan fark atan Paşa'nın Melekleri, hafta içinde Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 34- 26 mağlup et- tiği rakibini bu kez ligde yenip büyük avantajını son 4 maça taşımak istiyor. Türkiye Kupası rövanşında 11 Nisan Çarşamba günü de yine aynı rakibiyle Ankara'da karşılaşacak olan Muratpaşa, bugün saat 17.00'de parkeye çıkacak.
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Melekler geri sayımda
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