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Stockholm’den evliliğe

İş seyahatinde başlayan aşk, nikah masasına doğru ilerliyor. ile , dost ve akrabalarının katıldığı törenle nişanlandı

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Stockholm’den evliliğe
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği proje uzmanlarından ve Flash Tarım Ürünleri İhracat Müdür Yardımcısı 'ın, İsveç'in Stockholm kentine yapılan iş seyahatinde başlayan arkadaşlıkları evliliğe dönüşüyor. Yılmaz ve Dutar çifti evliliğe ilk adımı düzenlenen nişan töreni ile attı. Dicle Efsun Yılmaz ve Onur Dutar'ı mutlu günlerinde, yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Tanışmalarının üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen evlilik yolunda adım atan çiftin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yüzük merasiminin ardından nişan pastasını kesen çift, geceye katılan tüm dostlarına teşekkür etti.
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