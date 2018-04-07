Stockholm’den evliliğe

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği proje uzmanlarından Efsun Dicle Yılmaz
ve Flash Tarım Ürünleri İhracat Müdür Yardımcısı Onur Dutar
'ın, İsveç'in Stockholm kentine yapılan iş seyahatinde başlayan arkadaşlıkları evliliğe dönüşüyor. Yılmaz ve Dutar çifti evliliğe ilk adımı düzenlenen nişan töreni ile attı. Dicle Efsun Yılmaz ve Onur Dutar'ı mutlu günlerinde, yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Tanışmalarının üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen evlilik yolunda adım atan çiftin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yüzük merasiminin ardından nişan pastasını kesen çift, geceye katılan tüm dostlarına teşekkür etti.