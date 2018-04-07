Zararı ödeyecekler

CHP
'li eski Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın
'ın stadyumu yaptırmama inadı pahalıya mal oldu. Sayıştay, Akaydın ve dönemin CHP'li meclis üyelerine 100. Yıl Spor Tesisleri ile ilgili kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesi ile 2010-2011-2012 yıllarındaki denetimlerinde yaklaşık 6 milyon liralık zimmet çıkardı. KARARA BAĞLANDI
Sayıştay 6'ncı Dairesi tarafından 2014 yılında verilen tazmin kararının temyiz kurulunun 23 Mart 2016'da bozulması sonrası 28 Mart 2018'de Sayıştay Başkanlığı konuyu karara bağladı. Karar göre, Akaydın ile o dönemde 100'üncü Yıl Projesi'nin yapılamaz hale gelmesine neden olan imar değişikliğine onay veren meclis üyelerine zimmet çıkarılmasını onayladı. Kararda, 'Daire kararı yerinde olup söz konusu kararda ısrar edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır' denildi. 3 ayrı dosyada çıkartılan 4 milyon 960 bin 663 TL, 558 bin 119 TL ve 354 bin 981 TL olmak üzere toplamda zimmet miktarı 5 milyon 873 bin 763 TL'ye ulaştı. FAİZİYLE ÖDETİLECEK
Akaydın ve meclis üyelerini 100'üncü Yıl Stadyumu ihalesi ve sözleşme ifasını imkansız kılan imar planı kararı alınmasını da sorumlu tutan Sayıştay, üst ölçekli imar planlarını değiştirmek yada mahkeme kararını bekleyip firma ile sözleşmeyi feshetmek yerine meclis kararı alınarak ihale ve sözleşmenin ifasını imkansız kılındığını vurguladı. Sayıştay Başkanlığı, bu nedenle Akaydın'ın ve 15 meclis üyesinin 6 milyon lirayı bulan kamu zararını ödemesine hükmetti. MECLİS ÜYELERİ DE VAR
Kararda, kamu zararının üst yönetici sıfatıyla Mustafa Akaydın ve karara imza atan meclis üyelerinden müştereken ve müteselsilen işleyecek faiziyle ödettirilmesine de hükmedildi. Zararı ödemesi istenenler arasında Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile dönemin CHP'li meclis üyeleri Deniz Filiz, Recep Tokgöz, Turgay Genç, Deniz Fırat Budak, Mehmet Remzi Sadi, Baki Çelik, Recep Kazancı, Gürsel Karabayır, Mustafa Karaman, Edip Kemal Bahadır, Mustafa Reşat Oktay, Erdem Armen, İsmail Tosun ve o dönemin MHP
'li Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım yer alıyor. Akaydın, 33 bin kişilik stadyumu da içeren projenin sona ermesiyle yaptığı açıklamada, "Antalya
100 yıllık yanlışlıktan döndü" demişti. Stadyum da 5 yıllık bir gecikme sonrası açılmıştı. Stadyum yokluğundan Antalyaspor 2 sezon Mardan Stadyumu'nda, 3.5 sezon da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda maçlarını oynamıştı. Stat, 5 yıllık bir gecikme sonrası açılmıştı.