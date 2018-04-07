Zehir yediriyorlar

Antalya
Büyükşehir Belediyesi
Zabıtası, sağlıksız
koşullarda midye
dolma üretimi yapanlara
göz açtırmıyor. Büyükşehir
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü,
Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü
ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Hüsnü Karakaş ve Güneş
Mahallesi'nde sağlıksız koşullarda
midye üretimi yaptığı tespit edilen
evlere eş zamanlı operasyon
gerçekleştirdi. Baskında sağlıksız
koşullarda üretilen midyelere el
koyuldu. KÜFLENMİŞ DOLAPTA
Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı görüldü. Oldukça sağlıksız koşullardaki midyeleri gören zabıta ve emniyet ekipleri şaşkına döndü. Karşılaşılan manzara, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Çuvalların içindeki bin 512 kilogram midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve derin dondurucuya imha edilmek üzere el koyuldu. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.