Anneye can feda

Antalya
'da kronik böbrek yetmezliği hastası Adalet Mavili (56), kızı Hatice Savran'ın (37) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu. Aksaray
'da oturan Adalet Mavili, 3 yıl önce yüksek tansiyona bağlı şikayetleri için gittiği hastanede, kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrendi. 3 yıl ilaç tedavisi gören Mavili, hemodiyalize girmeye başladı. BAĞIŞA ZORLA İKNA ETTİLER
Hasta olduğu günden bu yana 5 çocuğunun da böbreğini vermek için gönüllü olduğu Mavili, "Sizler daha çok gençsiniz, böbreğiniz size ya da evlatlarınıza gerekebilir" diyerek, teklifleri kabul etmedi. Hastalığı iyice ilerleyen Adalet Mavili'nin yaşadığı sıkıntılara dayanamayan eşi Fikret Mavili ve 5 çocuğu, hastaneye giderek bağışçı olabilmek için tetkikleri yaptırdı. Tetkikler sonucu böbreğini verebileceğini öğrenen büyük kızı Hatice Savran, annesini zorla ikna etti. Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'nde Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla Hatice Savran'dan alınan böbrek, annesine nakledildi. Naklin ardından Adalet Mavili sağlığına kavuştu. Yaşama tutunan anne kızına teşekkür ederken kızı ise, "Bana can veren anneme canım feda olsun" dedi.