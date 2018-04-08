Antalya DTO seçimine itiraz

Antalya
Deniz Ticaret Odası (DTO) seçimlerinin iptali için Antalya İl Seçim Kurulu
'na başvuruldu. Antalya DTO'nun geçen çarşamba günü yapılan organ seçimlerinde mevcut başkan İnanç Kendiroğlu 272, Ahmet Çetin ise 306 oy almıştı. Bu sonuçla Ahmet Çetin odanın yeni başkanı seçildi. Fakat İnanç Kendiroğlu, seçimlerde şaibe olduğu gerekçesiyle Antalya İl Seçim
Kurulu'na itiraz ederek seçimlerin iptal edilmesini talep etti. İtiraz dilekçesiyle başvuran İnanç Kendiroğlu, dilekçesinde 'gizli oy açık tasnif ilkesine aykırı' işlem yapıldığını öne sürdü.