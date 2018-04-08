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Antalya DTO seçimine itiraz

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Antalya DTO seçimine itiraz
Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) seçimlerinin iptali için Antalya 'na başvuruldu. Antalya DTO'nun geçen çarşamba günü yapılan organ seçimlerinde mevcut başkan İnanç Kendiroğlu 272, Ahmet Çetin ise 306 oy almıştı. Bu sonuçla Ahmet Çetin odanın yeni başkanı seçildi. Fakat İnanç Kendiroğlu, seçimlerde şaibe olduğu gerekçesiyle Kurulu'na itiraz ederek seçimlerin iptal edilmesini talep etti. İtiraz dilekçesiyle başvuran İnanç Kendiroğlu, dilekçesinde 'gizli oy açık tasnif ilkesine aykırı' işlem yapıldığını öne sürdü.
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Antalya DTO seçimine itiraz
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