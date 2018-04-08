Antalya örnek oldu

Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın 'AK Belediyeler 2019 Yolunda' konulu 'Yerel Yönetimler Akdeniz Bölge Toplantısı' Antalya
'nın Manavgat ilçesinde yapılıyor. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 7 bölgede toplantı yaptıklarını, son değerlendirme toplantısını yapmak için Antalya
'da bir araya geldiklerini söyledi. İKİ AYRI BELEDİYE DÖNEMİ VAR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
de AK Parti'nin her zaman istişare kanallarını sonuna kadar açık tutan bir parti olduğunu anlattı. Türkiye'de belediyecilikte bir AK Parti öncesi ve bir de AK Parti sonrası devir olduğunun inkar edilemeyeceğini belirten Türel, "Biz yaptıklarına sevinen değil, yapamadıklarına üzülen dertlileriz. Bizim için yaptıklarımız değil, yapacaklarımız önemlidir" dedi. Toplantıda Milletvekili Mustafa Köse, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Alaaddin Varol ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da birer konuşma yaptı. ÖNDERLİK YAPIYOR
Antalya'nın AK Parti belediyeciliği için örnek ve önder bir şehir olduğuna dikkati çeken Kaya, turizm denince ilk akla Antalya'nın geldiğini, kayağı, deniziyle özel bir şehir olduğunu belirtti.