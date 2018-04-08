Antalya
'NIN Manavgat ilçesindeki Cumhuriyet Köprüsü Balık Pazarı'nın açılışında 5 bin kişiye bedava balık ekmek dağıtıldı. Manavgat Cumhuriyet Köprüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Torun, "Manavgat'ımız balık pazarı anlamında bölgesel bir cazibe merkezi olacak" dedi. Açılışta 'Şehitlerimiz için bir Fatiha okur musunuz lütfen' yazılı pankart dikkat çekti. Torun, "Şehit olan kardeşlerimize birer Fatiha okutturabilmek amacıyla bunu yaptık. Şu an rahat yiyip içebiliyorsak şehitlerimizin sayesindedir" diye konuştu.