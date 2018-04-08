Bosch’tan özel mağaza

Antalya
Bosch'un en büyük tüketici deneyim alanlı bayisi Merve Ticaret açıldı. Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bayi- sinin açılışı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ATSO Başkanı Davut Çetin, Bosch Satış Direktörü İhsan Kara ve BSH Türkiye üst düzey yöneticisi Gökhan Sığın tarafından yapıldı. CANLI MUTFAK DENEYİMİ
Hasan ve Mehmet Zorlu tarafından 640 metrekare alana kurulu mağazada daha önce hiçbir yerde olmayan tüketici deneyim alanları bulunuyor. Canlı mutfak alanının da yer aldığı mağazada, müşteriler farklı zeminlerde ürünleri deneyebilecek, profesyonel şeflerle mutfak etkinliklerine katılabilecek.
Murat YILMAZ / ANTALYA