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Kuzugöbeği coşkusu

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Kuzugöbeği coşkusu
'NIN Fethiye ilçesindeki 10. Kuzugöbeği Mantar Festivali'ne yoğun ilgi oldu. Festivalde kuzugöbeği mantarının kilosu 80 ile 100 TL den satışa sunuldu. Festivalin açılış töreninde mantar çorbası ikram edildi. Kuzugöbeği mantarının tanıtılması, bölgedeki bağcılık ve dastar dokumacılığının geliştirilmesine katkı sağlıyor. Festivale gelen vatandaşlar davul, zurna ve delbek eşliğinde karşılanırken yeşil doğası ve eski mimarisiyle dikkat geçen Yeşil Üzümlü Mahallesi panayır yerine döndü. Bölgeye hareket getiren etkinlik 3 gün sürecek.
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Kuzugöbeği coşkusu
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