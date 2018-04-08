MATSO’nun yeni yönetimi belirlendi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO
), organ seçimlerinin ikinci aşamasında yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB
delegeliği seçimini yaptı. Seçimlerde Başkan Ahmet Boztaş
yeniden MATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilirken Meclis Başkanlığı'na ise Ömer Kasapoğlu seçildi. MATSO yönetiminde Şükrü Arslan, Mehmet Ergen, Hüseyin Güneş, Hakan Akar, Abdullah Aykut Karasoy, Hüseyin Akın, Ali Cinkaya, Ahmet Kurt, Seydi Tahsin Güngör, Demir Durar yer aldı. Disiplin Kurulu Necati Keskin, Mehmet Gayretli, Musa Şehirli, Süleyman Öz, İbrahim Ünal, Bayram Küçük'ten oluştu.