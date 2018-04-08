Mehteran-ı Serik beğeni topladı

Antalya
'nın Serik Belediyesi, Mehter takımı kurdu. Serik'in Mehter takımı ilk gösterisini tarihi Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleştirdi. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın talimatıyla kurulan 18'i belediye çalışanı olmak üzere 27 kişilik Mehteranı Serik, ilk konserini Çınaraltı Meydanı'nda verdi. Hazırlık çalışmalarını tamamlayan mehteran takımının konseri yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "İlçemizin ihtiyacı olan, ancak geç kalmış bir hizmeti yerine getirdik. Mehteran takımımız bayramlarda ve özel günlerde gösteri yapacak. Vatandaşlarımızın taleplerini de yerine getireceğiz" dedi.