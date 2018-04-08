Öğrenciler için ‘şok’ operasyon

Antalya
Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu adreslere 'şok' uygulama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı uygulamada 3 bin 51 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, çok sayıda işletme denetlendi. 123 POLİS İLE KONTROL
Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki uygulamada ekipler iş yeri ruhsatları ve çalışanları denetlendi. Yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı. 2 iş yerinin canlı müzik yayınlama ruhsatının olmadığı, 6 iş yerinde çalışanların SGK girişlerinin olmadığı, 5 iş yeri çalışanların kimlik bildirimlerinin olmadığı, 3 iş yerinin 'iş yeri açma ve çalışma' ruhsatının olmadığı tespit edildi. İş yerleri hakkında işlem yapıldı.