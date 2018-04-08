Tarihi yaşatıyorlar

Antalya
'nın Kepez ilçesindeki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda Şehit Ömer Halisdemir
'in 15 Temmuz'da yaptığı kahramanlık, sınıf ve kapılardaki çıkartmalarla öğrencilere aktarılıyor. 'Düşünme Dönüştür Projesi' kapsamında her sınıfın farklı konseptte kurgulandığı okulda öğrencilerin sınavlarındaki başarı oranının yüzde 70 yükseldiği kaydedildi. YAŞAYARAK EĞİTİM
Öğretmenlerin desteğiyle 3 katın tüm koridor ve kapılarına yapılan uygulama tarihe not düşülen olayların unutulmamasını sağlıyor. Birinci ve ikinci katlarda kapılar Türk tarihinin önemli bilim adamları, şairleri, yazarları ve Antalya
'nın tarihi bölgelerinin çıkartmalarıyla kaplandı. İngilizce sınıfında öğrencilerin sıraları özel olarak yerleştirilirken duvar ve tahta İngilizce'yi kolay öğrenmeyi sağlayan resimlerle donatıldı. AİDİYET DUYGUSU OLUŞTU
Okul Müdürü Mukaddes Birşen, her öğretmenin hayalindeki sınıfı yaptığını belirtti. Birşen, "Sınıflarda yaparak ve yaşayarak eğitimi veriliyor. Cumhuriyet ve bayrak temalı sınıfımız da var. Çocuklarımızda bir aidiyet duygu oluştu. 3 yıldır boya badana yapmıyoruz. Tadilat parasını çocukların yararına harcıyoruz" dedi.