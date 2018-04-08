Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Tarihi yaşatıyorlar

Tarihi yaşatıyorlar

’da yaşayan ilkokul olarak bilinen Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu’nun kapıları Türk bayrakları, duvarları ise Türk tarihinin önemli isimlerinin fotoğraflarıyla kaplandı

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Tarihi yaşatıyorlar
Antalya'nın Kepez ilçesindeki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda Şehit 'in 15 Temmuz'da yaptığı kahramanlık, sınıf ve kapılardaki çıkartmalarla öğrencilere aktarılıyor. 'Düşünme Dönüştür Projesi' kapsamında her sınıfın farklı konseptte kurgulandığı okulda öğrencilerin sınavlarındaki başarı oranının yüzde 70 yükseldiği kaydedildi.

YAŞAYARAK EĞİTİM
Öğretmenlerin desteğiyle 3 katın tüm koridor ve kapılarına yapılan uygulama tarihe not düşülen olayların unutulmamasını sağlıyor. Birinci ve ikinci katlarda kapılar Türk tarihinin önemli bilim adamları, şairleri, yazarları ve 'nın tarihi bölgelerinin çıkartmalarıyla kaplandı. İngilizce sınıfında öğrencilerin sıraları özel olarak yerleştirilirken duvar ve tahta İngilizce'yi kolay öğrenmeyi sağlayan resimlerle donatıldı.

AİDİYET DUYGUSU OLUŞTU
Okul Müdürü Mukaddes Birşen, her öğretmenin hayalindeki sınıfı yaptığını belirtti. Birşen, "Sınıflarda yaparak ve yaşayarak eğitimi veriliyor. Cumhuriyet ve bayrak temalı sınıfımız da var. Çocuklarımızda bir aidiyet duygu oluştu. 3 yıldır boya badana yapmıyoruz. Tadilat parasını çocukların yararına harcıyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi yaşatıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN