Ünlülerle resim dersi

Antalya
'NIN Gazipaşa ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu'na katılan 15 ülkeden 37 sanatçı, öğrencilerle birlikte meydanda resim yaptı. ÖĞRENCİLERİN MUTLU ANI
Belediyenin meydanda düzenlediği serbest resim etkinliğine katılan ünlü ressamlar, öğrencilerle birebir ilgilendi, sorularını yanıtlandı. Meydana kurulan şövalyelerde bulunan tuvallere ve resim kartonlarına resimler çizen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. SERGİ BUGÜN DE AÇIK
Sempozyuma Kosova'dan katılan ödüllü karikatürist Agim Krasniqi, etkinliği çok beğendiğini söyledi. Almanya
'dan gelen Marion Albrecht de etkinliğin büyüleyici olduğunu ve çocuklarla birlikte olmaktan keyif aldığını belirtti. Öğretim görevlisi Keziban Ertuğrul Yıldırım da öğrencilerin ilgisinin çok yoğun olduğunu vurguladı. Sergi bugün akşama kadar açık olacak.