Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ünlülerle resim dersi

Ünlülerle resim dersi

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Ünlülerle resim dersi
Antalya'NIN Gazipaşa ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu'na katılan 15 ülkeden 37 sanatçı, öğrencilerle birlikte meydanda resim yaptı.

ÖĞRENCİLERİN MUTLU ANI
Belediyenin meydanda düzenlediği serbest resim etkinliğine katılan ünlü ressamlar, öğrencilerle birebir ilgilendi, sorularını yanıtlandı. Meydana kurulan şövalyelerde bulunan tuvallere ve resim kartonlarına resimler çizen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

SERGİ BUGÜN DE AÇIK
Sempozyuma Kosova'dan katılan ödüllü karikatürist Agim Krasniqi, etkinliği çok beğendiğini söyledi. 'dan gelen Marion Albrecht de etkinliğin büyüleyici olduğunu ve çocuklarla birlikte olmaktan keyif aldığını belirtti. Öğretim görevlisi Keziban Ertuğrul Yıldırım da öğrencilerin ilgisinin çok yoğun olduğunu vurguladı. Sergi bugün akşama kadar açık olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlülerle resim dersi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN