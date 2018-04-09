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trafik sı kurbanı oldu

'nın Akseki ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 17:26
Aile hekimi trafik kazası kurbanı oldu

Edinilen bilgiye göre, Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevki yakınlarında, (56) idaresindeki 42 LB 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen (42) yönetimindeki 32 SB 432 plakalı kamyonla çarpıştı.

da, otomobil sürücüsü Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonda yolcu olarak bulunan Alibey Öztop (55) Akseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayda kamyon sürücüsü Kanık, yara almadan kurtuldu.Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Şahin'in 'da olduğu belirtildi.

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Aile hekimi trafik kazası kurbanı oldu
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