Asansör haczine yargı ‘Dur’ dedi

Antalya
'NIN Aksu ilçesinde, 12'şer katlı iki apartmanın asansör beyin kartlarının, mantolama borcu nedeniyle haczedilmesini mahkeme iptal etti. Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'ne, site yönetiminin aldığı kararla yapılan mantolama işleminin ödenmediğini öne süren firmanın taşeronu asansörlerin beyin kartlarını haczettirmesi üzerine site sakinleri konuyu yargıya taşıdı. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER MAĞDUR Antalya
5. İcra Mahkemesi, asansörlerin binanın bütünleyici parçası olduğundan haczedilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, haczin yapıldığı sitede takip borçlusu olmayan üçüncü kişilerin kullanımına da tahsis edilmiş asansörlerin kullanım dışı bırakılmasının mağduriyetlere neden olacağını vurguladı.