CHP’li belediyeye isyan

Antalya
'nın Konyaaltı ilçesinde Arapsuyu ve Kuşkavağı mahallelerinde dere yatakları ve kanallar bakımsızlıktan tehlike saçıyor. Mahalle sakinleri duruma isyan ederken CHP
'li belediyeye tepki gösteriyor. Dere yatağının çevresindeki otlar insan boyunu geçerken, bakımsızlık nedeniyle sahipsiz görünen yerler tinercilerin meskeni oldu.
Dere yatağı bataklığa döndü
Arapsuyu ve Kuşkavağı mahallelerindeki eski dere yatakları ve kanallar belediyenin ilgilenmemesi nedeniyle adeta bataklığı andırıyor. Dere yataklarının temizlenmemesi nedeniyle sinekler artarken, mahalle sakinleri durumdan şikayetçi. Arapsuyu mahallesinde oturan Kenan Ergen, belediyenin ilgilenmemesi sebebiyle dere yatakları ve çevresinin bakımsız göründüğünü söyledi. Buraların sinek yuvası haline geldiğini söyleyen Ergen, "Her türlü çöp ve pisliği buraya atıyorlar. Dere yatağı bataklığa dönüştü" dedi. Belediyenin 'Her şikayet bizim için bir onurdur' sloganını kullandığını söyleyen Ergen, "Yapılan şikayetler gereksiz. Vatandaşı kaale almıyorlar" dedi. Eskiden balık vardı
Mahalledeki konutların batak manzaralı hale gelmesi vatandaşların tepkisini çekiyor. 20 yıldır Arapsuyu Mahallesi'nde yaşayan Güler Bozdemir, "Eskiden derede balık vardı. Şimdi ise çöplükten gelmiyor" dedi. Yaşanan tablonun başlı başına belediyenin sorumsuzluğundan kaynaklandığını söyleyen Güler, "Antalya
'nın en değerli yerlerinden birine bu görüntü yakışmıyor" dedi Tinercilerin adresi haline geldi
Özellikle Arapsuyu Mahallesi'nde dere yatağı çevresindeki alanda otların insan boyuna ulaşması, tinercilerin işine yaradı. Vatandaşlar otların kesilmemesi nedeniyle tinercilerin ve alkoliklerin kendilerini kamufle ettiklerini söylüyor. Arapsuyu Mahallesi'nde esnaf olan Gazanfer Salman, defalarca belediyeye şikayet etmelerine rağmen otları kesmediklerini söyledi. Salman, "Otlar insan boyuna ulaştı. Tinerciler çevreye ve komşulara rahatsızlık veriyor. Alkol içmeye gelmesinler diye kendi imkanlarımızla çukur kazdık" dedi. Mahallede bulunan dere yatağının koku yaptığını ve sineklerden geçilmediğini söyleyen Salman, "Şimdi böyleyse, yaz günü ne yapacağız" dedi.