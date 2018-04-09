Çocuklar şenlikte buluştu

Antalya
'NIN Kepez Belediyesi'nin, Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Özgürlük Şubesi'nde çocuklar için bahar şenliği düzenledi. Şenlik, kreş binasının yanındaki Turgut Özal Parkı'nda gerçekleşti. Minikler, palyaçonun, köpük balon gösterisinin, çeşitli yarışmaların, çocuk müziklerinin, bilim, arkeoloji, resim alanındaki atölye çalışmaların ve yüz boyamanın yer adlığı şenlikte eğlenerek bahar mevsimin gelişini kutladı. Anne ve babalar da telefonlarıyla çocuklarının mutluluklarını fotoğrafladı. GÜZEL BİR GELECEK İÇİN
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de şölene katıldı. Tütüncü, "Çocuklarımızı çok seviyoruz ve onlara güzel bir gelecek hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklara güzel bir gelecek hazırlamanın yolu, çocukları çocukça bir dünyanın içerisinde yetiştirmekle oluyor" dedi.