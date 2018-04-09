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Çukur için seferberlik

Sondaj kuyusuna düşen ‘Çukur’ ekipleri tarafından 11 saatte kurtarıldı

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Çukur için seferberlik
'DA, sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ve ekiplerinin 11 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki tarlada dolaşan Ahmet Potak'ın (57), sondaj kuyusundan köpek sesinin geldiğini duyup İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Afet ve Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber vermesiyle, köpeği kurtarmak için çalışma başlatıldı.

ANNESİ DE İZLEDİ
Saat 20.30'da iş makineleriyle sondajın yanında ikinci kuyuyu kazmaya başlayan ekipler, yaklaşık 9 metre derinlikteki köpeğe ulaşmaya çalıştı. Ekipler, açtıkları kuyudan köpek yakalama aparatını, AFAD'ın termal kamerası yardımıyla kuyuya salıp, köpeği almaya çalıştı. Ekipler, saat 02.00'ye kadar sürdürülen çalışmalardan sonuç alamadı. Sabah yeniden çalışmaya başlayan kurtarma ekipleri, 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusuna kafa üstü düşen ve sadece arka ayakları ile kuyruğu görülen yavru köpeği 11 saat sonra kurtarabildi. 'Çukur' adı verilen köpek, önce çalışmalar boyunca kuyunun yanından ayrılmayan anne köpeğin yanına bırakıldı, ardından Burdur Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.
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