Güç olmadı 3 oldu

Süper Lig'in 28'inci haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Aytemiz Alanyaspor
, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Maça iyi başlayan Alanyaspor, ilk tehlikeyi yaratan takım oldu. Önce Sackey, ardından Fernandes'in pozisyonlarında konuk takım savunması dikkatliydi. Maçın 23'üncü dakikasında Tzavellas son anda araya girip Akhisar tehlikesini önlerken 1 dakika sonra Maniatis'in pasında topla buluşan Emre Akbaba şık bir vuruşla Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son dakikasında Lucas'ın akıl dolu pasını iyi değerlendiren Junior Fernandes, kaleci Lukac'ı bir kez daha mağlup ederek ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirledi. NOKTAYI EMRE KOYDU
Karşılaşmanın ikinci yarısında da Alanyaspor'un oyun alanında üstünlüğü vardı. Farkı azaltmak için yüklenen konuk takım 58'de Seleznov'la yakaladığı fırsatı, Haydar'ın zamanında müdahalesiyle gole çeviremedi. 64'te bu kez Akhisar kalecisi Lukac, Junior Fernandes'in kafa vuruşunda başarılıydı. 75'te Emre Akbaba karşı karşıya kaçırırken 90+2'de Akhisar umutlandı. Muğdat'ın golüyle farkı bire indiren konuk takımın sevince 2 dakika sürdü. 90+4'te defansın hatasını affetmeyen Junior Fernandes topu kapıp Emre'ye bıraktı, Emre de voleyle topu filelere göndererek maçı bitiren golü kaydetti. Alanyaspor aldığı 3 puanla derin bir nefes aldı. EMRE VE FERNANDES YETİŞTİ
ALANYASPOR'UN golcüleri Emre Akbaba ve Junior Fernandes, devre arasında takımdan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love'un gol sayısına yetişti. Emre Akbaba, Vagner Love gibi Süper Lig'de 10 gol sayısına ulaşırken, Junior Fernandes de 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 10 gole ulaştı. ÇAVUŞOĞLU DA TRİBÜNDEYDİ
ALANYASPOR'U dünkü karşılaşmada taraftarlarının yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya
milletvekilleri İbrahim Aydın ve Sena Nur Çelik ile Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yalnız bırakmadı.