Hedef sağlıkta marka şehir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, sağlık alanında atılımların yapıldığı Antalya
'da şehir hastanesinin yapımına kısa sürede başlanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya
ANFAŞ Expo Center'da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi (HESTOUREX
2018) kapsamında Kundu bölgesinde bir otelde gala yemeğine katılan Bakan Çavuşoğlu, HESTOUREX'in geçen yıl Dışişleri Bakanlığı himayesinde yapıldığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yılki başarıyı gördüğünü ve fuarın bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlendiğini söyledi. HESTOUREX'de, bu yıl 165 ülkeden 5 binden fazla partneri ağırladıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin birçok alanda yatırım yaptığına dikkat çekerek, Türkiye'deki sağlık sisteminin başarısına işaret etti. Çavuşoğlu, "Türkiye'deki sağlık sistemi, dünyadaki en iyi sağlık sistemi modellerinden biri" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin çok sayıda hastane inşa ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, yakın zamanda Antalya'da da şehir hastanesi yapımına başlayacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, organizasyonu düzenleyen ve katılanlara teşekkür etti.