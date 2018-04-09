Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Hedef sağlıkta marka şehir

Hedef sağlıkta marka şehir

Türkiye’deki sağlık sisteminin, dünyadaki en iyi sağlık sistemi modellerinden biri olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı , ’ya şehir hastanesi yapımına başlayacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Hedef sağlıkta marka şehir
Dışişleri Bakanı Mevlüt , sağlık alanında atılımların yapıldığı Antalya'da şehir hastanesinin yapımına kısa sürede başlanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ANFAŞ Expo Center'da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi ( 2018) kapsamında Kundu bölgesinde bir otelde gala yemeğine katılan Bakan Çavuşoğlu, HESTOUREX'in geçen yıl Dışişleri Bakanlığı himayesinde yapıldığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yılki başarıyı gördüğünü ve fuarın bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlendiğini söyledi. HESTOUREX'de, bu yıl 165 ülkeden 5 binden fazla partneri ağırladıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin birçok alanda yatırım yaptığına dikkat çekerek, Türkiye'deki sağlık sisteminin başarısına işaret etti. Çavuşoğlu, "Türkiye'deki sağlık sistemi, dünyadaki en iyi sağlık sistemi modellerinden biri" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin çok sayıda hastane inşa ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, yakın zamanda Antalya'da da şehir hastanesi yapımına başlayacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, organizasyonu düzenleyen ve katılanlara teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedef sağlıkta marka şehir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN