Kadın girişimci dünyaya açılıyor

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin iş arayan, mevcut işinde kendini geliştirmek isteyen, kendi iş yerini açmak isteyen kadınlara ücretsiz olarak profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM) farklı sektörlere kadın gücünü istihdam etmeyi sürdürüyor. KİGGEM'in yeni başarı hikâyelerinden biri de Feride Akdeniz Bakıroğlu oldu. Kadın girişimci, Aksu'da 'Akdeniz Mantarcılık' ismiyle istiridye mantarı yetiştiriciliği tesisi kurarak üretime başladı. HAYALLERİNE KAVUŞTU
Bakıroğlu, "Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik bu merkezini duyunca hemen başvurdum. Mantar yetiştiriciliği işini daha önce amatör olarak yapıyordum ve hedefim kendi işyerimi kurmaktı. KİGGEM'den aldığım eğitim ile kendi işyerimi açarak kendi tesisimde üretime başladım. O kurs bana çok katkı sağladı, beni geliştirdi. İlkokul mezunu biriyken iş kadını oldum. Şimdi dünyaya açılmayı hedefliyorum" diye konuştu.