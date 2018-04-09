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Küçük Hasan kanalda boğuldu

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Küçük Hasan kanalda boğuldu
'NIN Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde Suriyeli çocuk kanala düşerek hayatını kaybetti. Bölgedeki seralarda çalışan Elhemem ailesinin 1.5 yaşındaki çocukları Hasan Kırcan Elhemem akşam saatlerinde evinin önünde tek başına oynarken bir anda ortadan kayboldu. Oğlunu aramaya başlayan anne Zehra Elhemem, evin 200 metre yakınında bulunan 2 metrelik sulama kanalında suyun yüzeyinde yüzüstü yatan çocuğunu görünce çığlık atmaya başladı. Sesleri duyan komşular olay yerine gelerek 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi Hasan Kırcan Elhemem'i Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hasan Kırcan'ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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Küçük Hasan kanalda boğuldu
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