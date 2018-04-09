Öğrenciler görmek istedikleri İskenderun’u resimle anlattılar

Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri kapsamında İskenderun Belediyesi, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TMMOB Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen 'Nasıl bir İskenderun istiyorsunuz' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İskenderun geneli ilk ve ortaokul öğrenciler görmek istedikleri İskenderun'un resimlerini yaparken, İskenderun Belediyesi'nden 2 mühendis, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir resim öğretmeni ve Mimarlar Odası'ndan 2 mimarın bulunduğu jüri heyeti en güzel resimleri seçti.

Jürinin öğrencilerin yapmış olduğu resimleri seçmesinde çok zorlandığını ifade eden TMMOB Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği Başkanı Koray Tanın, "Öğrencilerimiz gerçekten çok güzel resimler yaptılar ve birinciyi seçerken çok zorlandık. Öğrencilerimiz önce kendi okulları tarafından ön elemeye girdi ve daha sonra tarafımıza 46 resim ulaştı. 5 kişilik jüri heyetimizin değerlendirilmesi sonucunda dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyelerimiz oldu. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuğrul ise Mimar Sinan'ın 430'uncu ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında öğrencilerin hayallerinin çok güzel olduğunu resimlerde gördüklerini söyledi.

Öğrencilerin yaptıkları resimlerini çok beğendiğini ifade eden İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, "İnanılmaz resimler yapmışlar. Bizlere ilham verdiler. Hepsini yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Başkan yardımcısı Öztaş daha sonra, yarışmaya katılan öğrencileri Başkan Seyfi Dingil adına tebrik ederek çeşitli hediyeler de takdim etti.

Yarışmada birinci olan General Şükrü Kanatlı İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Çağla Şimşek, yaptığı resimlerde özelikle güneş ve rüzgar enerjisinden daha çok faydalanan, insanların daha rahat bir yaşam ortamı yaşayacakları bir şehir görmek istediğini ifade ederek, birincilik resmini bu düşünceyle yaptığını söyledi.

Sergideki resimleri tek tek gezerek öğrencileri ve yarışmayı düzenleyen kurumları tebrik eden İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk'te öğrencilerin yaptığı resimlerin ve düşüncelerinin kurumlara örnek teşkil ettiğini belirtti.

'Nasıl bir İskenderun istiyorsunuz' konulu resim yarışmasında birinci İskenderun General Şükrü Kanatlı İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Çağla Şimşek, ikinci İskenderun 23 Nisan Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Esmanur Kaya ve üçüncü olan Özel Simya Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi İlayda Kara'ya, çeşitli ödüller ve hediyeler verildi.

