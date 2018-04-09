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Seri devam ediyor

Antalyaspor, ’ten zor da olsa 3 puanla döndü. Kasımpaşa ve Bursaspor’un ardından Karabük’ü de kayıpsız geçen Akrep, ilk kez üst üste 3 maç kazanıp ligde kalma yolunu yarıladı

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Seri devam ediyor
Bu sezonu sıkıntılar içinde geçiren Antalyaspor, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 34 puana ulaştı ve bitime 6 hafta kala büyük avantaj yakaladı. Önce deplasmanda Kasımpaşa'yı, ardından evinde Bursaspor'u deviren kırmızı beyazlılar spor engelini de kayıpsız atlattı. Ligden düşmesi neredeyse kesinleşen Karabükspor karşısında 2'nci dakikada Diego'nun golüyle öne geçen Antalyaspor, 'in penaltı golüyle şoke oldu. Bitime 7 dakika kala Doukara-Deniz ortaklığından çıkan gol Antlayaspor'a nefes aldırdı.

SIRADA KONYA VAR
Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, haftayı 3 puanla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Arıcı, artık gelecek hafta konuk edecekleri maçını düşünmeye başladıklarını vurgulayarak, bu müsabakanın sezonun en önemli karşılaşması haline geldiğini belirtti. Rakiplerinin de düşme potasından kurtulmaya çalıştığını kaydeden Arıcı, "Konyaspor karşısında galibiyet alırsak, ligde kalmayı hemen hemen garantileyeceğiz. O yüzden tüm Antalyalıları, tribünde takımlarını desteklemeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

KAZANAN KADRO SAHADA
ANTALYASPOR Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, geçtiğimiz hafta Bursaspor'u 2-0 yenen kadroyu değiştirmedi. Sezon başından bu yana hep ilk 11'de tercih edilen Celustka, 2 maçlık cezası bitmesine rağmen bu kez maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna sakatlanan Djourou'nun yerine girdi. Hamzaoğlu, yedek kulübesinde de genç Yusuf'un yerine cezası biten Yekta'nın adını yazdı.

KARABÜK'Ü İNLETTİLER
ANTALYASPOR taraftarları Karabük'te de takımlarını yalnız bırakmadı. Kırmızı beyazlı renklere gönül verenler, 90 dakika boyunca susmadan tezahüratlarını sürdürdü. Antalya'dan giden yaklaşık 300 civarında taraftar, maç boyunca çoğu zaman az sayıdaki ev sahibi taraftarların sesini bastırıp Antalya Stadı'nı aratmadı.

569 GÜN SONRA YİNE KARABÜK
ANTALYASPOR'U Karabük'te 1-0 öne geçiren Diego Angelo son golünü yine Karabükspor deplasmanında kaydetmişti. 16 Eylül 2016 tarihinde oynanan ve ev sahibi ekibin 3-2 kazandığı karşılaşmada bir gol atan futbolcu, maçın 12'nci dakikasında serbest vuruştan fileleri havalandırdı. Bu sezon ilk golünü atan Diego, 569 gün sonra gol sevinci yaşadı.
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Seri devam ediyor
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