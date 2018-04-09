Ulaşıma taze kan

Antalya
'da 1 Nisan tarihi itibariyle 75 adet 12 metrelik, 41 adet 8,5 metrelik olmak üzere toplam 116 yeni aracı toplu ulaşım sistemine dâhil eden Antalya Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz toplu taşıma hizmeti sunabilmek amacıyla ulaşım ağına yeni hatlar ekliyor. Bu kapsamda 12 yeni hat Nisan ayı içerisinde etap etap sefere başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak Masadağı, Sarısu ve Meydan ulaşımını rahatlatacak yeni hatların seferlerini başlattı. İlk kez açılan GM24 hat numaralı otobüs, Güzeloba-Mevlana-Masadağ arasındaki ulaşımı rahatlatırken Masadağı- Güzeloba arasını 30 dakikaya indirdi; ML22 Ekspres hat ile de Sarısu-100.Yıl-Meydan arasında toplu ulaşım seferlerine başladı. SAHİLLE BİRLEŞTİ
Kütükçü Mahalle Muhtarı Mustafa Şimşek, yıllardır bekledikleri bir hizmetin gelmesinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Başkan Menderes Türel
'den Allah razı olsun. Artık vatandaşlarımız daha kısa bir zamanda merkeze inebilecek" dedi. Masadağı'nda oturan ve yeni hattı 'müthiş' olarak nitelendiren Fatoş Köymen, "Artık merkeze ve sahile ulaşımım daha kolay, hızlı ve rahat olacak" diye konuştu. ZAMAN KAYBINA SON
Artık aktarma yapmadan evine dönebileceğini ifade eden Ayten Dursun ise "Herkesin arabası yok ki kolayca gidip gelebilsin. Sarısu ulaşım için de yeni hat gelecekmiş. Buna da çok sevindik. Artık ulaşım bizler için de kolay ve rahat olacak" dedi. Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ali Karakoç da, "ML22'nin ekspres hat olması vatandaşlar için avantaj. Böyle bir hatta ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.