Yalancının mumu karakolda söndü

ISPARTA
'DA akü hırsızlığı yapan ve polis kullandıkları otomobili durdurunca kaçan 2 şüpheli, polis merkezine araçlarının çalındığı ihbarını yapmaya gittiklerinde yakalandı. Akü çalıp satan 2 kişi, önceki gece polis tarafından durdurulmak istendi. Araçtaki 2 kişi, otomobili bırakarak kayıplara karıştı. KENDİ AYAKLARIYLA GELDİLER
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, O.M. ve M.C. adlı zanlılar bir süre sonra araçlarının çalındığı ihbarında bulunmak için polis merkezine gitti. Burada çelişkili tavırları üzerine 2 şüphelinin polis tarafından yapılan sorgulamaları sonucunda hırsızlık olaylarının faili oldukları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen
O.M. ve M.C, tutuklanarak cezaevine gönderildi.