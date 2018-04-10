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Av köpekleri jüri huzurunda

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Av köpekleri jüri huzurunda
KÖPEK Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Serik Avcılık, Balıkçılık, Atıcılık Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 2. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması yapıldı. Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya kontinental yetişkin, kontinental genç, İngiliz ırkları yetişkin, İngiliz ırkları genç ve kovucu ırkları güzellik kategorilerinde Antalya, Ankara, Konya, , , Karaman ve 'den 90 av köpeği katıldı.

5 KATEGORİDE ÖDÜL ALDILAR
Kontinental yetişkin kategorisinde Mert Oran'ın Uta, kontinental genç kategorisinde Hakan Okudan'a ait Alex, İngiliz ırkları yetişkin kategorisinde Kemal Coşkun'a ait Ice, İngiliz ırkları genç kategorisinde Ali Deniz Aktaş'ın Bill ve kovucu ırkları güzellik kategorisinde Hüseyin Gülmez'e ait Ropka isimli av köpekleri birinci oldu.
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Av köpekleri jüri huzurunda
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