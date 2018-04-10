Baba öldü oğlu yaralı

Antalya
'NIN Kemer ilçesinde, kar maskeli iki saldırganın tabancayla 6 el ateş ettiği Gürcü Gaioz Giorkhelidze (60) yaşamını yitirirken, oğlu Giga Giorkhelidze (27) bacağından yaralandı. Saldırgan ise kayıplara karıştı. Olay, Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde meydana geldi. Gaioz Giorkhelidze ile oğlu Giga Giorkhelidze, evlerine birkaç metre uzaklıktayken, 20 AG 455 plakalı otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. İddiaya göre şüpheliler baba ve oğluna tabanca ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Gaioz Giorkhelidze başından, oğlu Giga Giorkhelidze ise bacağından vuruldu. Giga Giorkhelidze'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Saldırganlar aranıyor.