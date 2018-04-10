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Büyükşehir’in büyük gururu

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Büyükşehir’in büyük gururu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in, hayata geçirdiği Okullar Ligi, Türk sporuna milli yıldızlar kazandırmaya devam ediyor. Okullar Ligi'nde 2 yıldır top koşturan 17 yaşındaki Cenk Şen ve aynı yaştaki Berkay Arslan, Futsal U19 kadrosuna dahil oldu. Daha önce de Mustafa İnan, U18 Futbol Milli Takımı'na çağrılmıştı.

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Cenk ve Berkay burada gösterdikleri başarının ardından Futsal U 19 Milli Takımı'ndan davet alarak ile 'de milli kampa katıldı. Genç oyuncular kamp programı kapsamında Moldova ile gerçekleştirilen iki hazırlık maçında da forma şansı buldu. Cenk ve Berkay, "Hayalini kurduğumuz tek şey milli takım forması giymekti. Okullar Ligi bize önce Antalyaspor'un kapısını açtı. Şimdi de milli takımın kampına çağrıldık ve tecrübe kazandık. Bundan sonraki hedefimiz milli takımlarda kalıcı olmak" dediler.
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Büyükşehir’in büyük gururu
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