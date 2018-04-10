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Gençlerin bale sınavı

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Bale Festivali 4 ülkeden 162 yarışmacının katılımıyla 2’nci kez yapıldı

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Gençlerin bale sınavı
Antalya'DA Uluslararası Çocuk ve Gençlik Bale Festivali'nin ikincisi gerçekleştirildi. Antalya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) festivalde Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan 8-17 yaş arasında 162 yarışmacı performans sergiledi. Jüri, Rusya'nın onur sanatçısı bale başsolisti Mikhail Martınük, Azerbaycan onur sanatçısı Tair Eynullaev, Türkiye Devlet Opera ve Balesi Koreografisi Armağan Davran, Antalya Devlet Opera ve Balesi Başkoreografisi Ayşe Fidanlık ve Antalya Devlet Konservatuar Bale Bölümü öğretmeni Aleksander Volkov'dan oluştu. Festival sorumlusu Natalia Fekherdinova, "Türkiye'den , , Antalya, İstanbul ve İzmir'den çok sayıda çocuk ve genç katıldı. Birinci kategoride 8-10, ikinci kategori 11-13 ve üçüncü kategorisinde ise 14-17 yaş arasında yarışmacılar solo ve grup olarak performanslarını sergiledi" dedi. Festivalde dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.
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Gençlerin bale sınavı
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