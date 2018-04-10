Hastalığını spor yaparak durdurdu

Antalya
'DA emekli astsubay İlyas Çetinyürek (78), 10 yıl önce yakalandığı prostat kanseri hastalığının gelişimini, 12 ay denize girip düzenli sporla durdurdu. Doktorların tavsiyelerini harfiyen yerine getirdiğini anlatan Çetinyürek, "Spor ve hoş vakit geçirmenin faydası oldu. Arkadaşlarım, iki kızım ve eşimle birlikte güzel zaman geçiriyorum. Birçok kişi benden tavsiye istiyor. Onlara ilk söylediğim, doktorlarının söylediğini harfiyen uygulamaları. Ne yapmaktan zevk alıyorlarsa onu yapsınlar" dedi.