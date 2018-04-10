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Küçük Oğuzhan soba kurbanı

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018
Küçük Oğuzhan soba kurbanı
Antalya'NIN Korkuteli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Oğuzhan Kemi (4), yaşamını yitirdi. Olay, Korkuteli'ne bağlı İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Kemi, sobanın yanındaki kanepeye uyuması için bırakıldı. Aile üyeleri, evin dışındayken, iddiaya göre, soba tütmeye başladı. Odaya girdiklerinde dumanı gören ailesi, Oğuzhan Kemi'yi Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Kemi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğuzhan Kemi'nin cenazesi, İmrahor Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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Küçük Oğuzhan soba kurbanı
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