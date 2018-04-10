Mirası yaşatıyorlar

TSK'nın 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Antalya
lı Er Muhittin Talha Çalışkan'ın 2015 yılında mezun olduğu okulunda okuduğu Kur'an-ı Kerim bulundu. Hacı Dudu Mehmet Gebizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören şehidin kendisine ait Kur'an-ı Kerim'de, kendi çizdiği desenler ve yazılar yer alması dikkat çekti. Kuran üzerinde şehidin, "Allah'ım yardım et" notu görenleri duygulandırdı. Hacı Dudu Mehmet Gebizli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Karagün, eski öğrencileri şehit Çalışkan için okulda hatim indirme projesi başlattıklarını ve bu sırada Kur'an-ı Kerim'i öğrencilerin bulduğunu söyledi. Karagün, "İki öğrencimiz ağlayarak yanıma geldi ve şehidimizin Kuran'ı bana getirdi. Tüylerim diken diken oldu. Şehidin ailesine haber verdik. Aile Kuran'ın okulda kalmasını istediklerini söyledi" dedi. BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Şehit Muhittin Talha Çalışkan'ın Kuran'ın kapak sayfasına ismini yazdığı desenler bulunuyor. Kuran'ın iç sayfalarında ise el yazısıyla notlar yer alıyor. Şehidin okuldaki Kur'an-ı Kerim Hocası Saim Tögel, Muhittin Talha'nın yetenekli bir öğrenci olduğunu belirtti. Tögel, "Eli desen çizmeye çok yatkındı. Ben de görüp güzel sanatlara yönelmesini söylerdim" diye konuştu. Şehidin adının verildiği okul kütüphanesinde sergilenen Kur'ın-ı Kerim öğrencilerin de ilgi odağı oldu. Öğrencilerden Vali Münir Karaloğlu'nın kızı ve Zamanın Efendileri kitabının yazarı Meral Su Karaloğlu, şehit Çalışkan'ı tanımamalarına rağmen, kütüphaneye girdiklerinde hep yanlarındaymış gibi hissettiklerini vurguladı. Karaloğlu, "Şehidimizin ismiyle kütüphanemiz nurlanıyor" diye konuştu. Öğrenci Didar Karakuş ise "Kütüphane beni çekiyor. Her teneffüs geliyorum ve Kuran okuyorum" dedi.