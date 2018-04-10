Mut’ta polis teşkilatı bilgi yarışması düzenlendi

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belediye toplantı salonunda organize edilen düzenlenen bilgi yarışmasına 4 grup halinde 12 yarışmacı katıldı.

25 sorudan oluşan bilgi yarışmasında Malazgirt 230, Göktürkler 200, Şahinler 190 ve Börü grubu 160 puan aldı. Bilgi yarışmasında dereceye yarışmacılara ödül töreni düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, dereceye giren yarışmacılara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlattırılan çeşitli ödülleri takdim etti.

Güney bu yıl 8'nci kez düzenlenen bilgi yarışmasına katılan herkese teşekkür etti.

Bilgi yarışmasına, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkan Vekili Halil Şahin, emniyet personelli ve davetliler katıldı.

Yarışma müzik programıyla sona erdi.

