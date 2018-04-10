Sağlık çalışanlarına kreş müjdesi

Sağlık-Sen Antalya Şube Yönetimi, İl Sağlık Müdürlüğünün Kepez Devlet Hastanesi yanındaki yeni hizmet binasına taşınmasından dolayı İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık alanındaki sorunların masaya yatırıldığı görüşmede Hülür, sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarından biri olan kreş sorununa çözüm bulunması yönünde talimat verdi.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının iyi şartlarda hizmet vermesinin tüm vatandaşlara olumlu yansıması olacağını söyledi. Kuluöztürk, "Sağlık çalışanlarının en önemli sorunları arasında kreş ihtiyacı vardı. Sağlık Müdürümüzün de talimatı ile çocuklarını emanet edebilecekleri bir kreşe kavuşacakları müjdesini aldık. Sağlık Müdürümüze çözüm odaklı yaklaşımlarından ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

