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ve gazi aileleri bowling etkinliğinde buluştu

nda ve gazi aileleri bowling etkinliğinde bir araya geldi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:52
Şehit ve gazi aileleri bowling etkinliğinde buluştu

Toplumun can ve mal güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatın'nın 173. kuruluş yıl dönümünde Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

ve gazilerin aileleri, 10 Nisan 'nda düzenlenen bowling etkinliğinde bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, milletin huzur ve asayişi uğruna hayatlarını feda eden şehit ve gazilerin ailelerine moral vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar keyifli bir gün geçirdi.

Şehit ve gazilerin 10- 16 yaş arası çocukları aileleriyle birlikte bowling oynayarak eğlenceli bir gün yaşadı. Etkinliği şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra çok sayıda ziyaretçi de izledi. Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiği organizasyonda dereceye giren konuklara kupa ve madalya takdim edildi.

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Şehit ve gazi aileleri bowling etkinliğinde buluştu
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