Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Vali Karaloğlu: 14 milyonu geçeriz

Vali Karaloğlu: 14 milyonu geçeriz

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Vali Karaloğlu: 14 milyonu geçeriz
Antalya Valisi , 'ya gelen yabancı turist sayısında 14 milyon hedefinin yakalanabileceğini hatta bir miktar da aşılabileceğini bildirdi. Geçen yıl bir önceki yıla göre kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 58 artış kaydedildiğini belirten Karaloğlu, 2018 yılında ise şu ana kadar bir önceki yıla göre yüzde 50'lik artışla gidildiğini söyledi. 2018'de 14 milyon yabancı turist sayısının yakalanabileceğini ifade eden Karaloğlu, "Sektör geçmiş yıllarda kaybettiklerini geri alır ve 2019'a, 2020'ye daha özgüvenle gireriz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Karaloğlu: 14 milyonu geçeriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN