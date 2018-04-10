Vali Karaloğlu: 14 milyonu geçeriz

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, Antalya
'ya gelen yabancı turist sayısında 14 milyon hedefinin yakalanabileceğini hatta bir miktar da aşılabileceğini bildirdi. Geçen yıl bir önceki yıla göre kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 58 artış kaydedildiğini belirten Karaloğlu, 2018 yılında ise şu ana kadar bir önceki yıla göre yüzde 50'lik artışla gidildiğini söyledi. 2018'de 14 milyon yabancı turist sayısının yakalanabileceğini ifade eden Karaloğlu, "Sektör geçmiş yıllarda kaybettiklerini geri alır ve 2019'a, 2020'ye daha özgüvenle gireriz" diye konuştu.