Yine iftira atıyorlar

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Konyaaltı Sahil Projesi'yle ilgili eleştirilere cevap verdi. Nisan ayı meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü Cansel Tuncer'ın sorusu üzerine konuşan Türel, Konyaaltı'nın Antalya
'nın pırlanta gerdanlığı olduğunu belirtti. Türel, "Kuyumcu hassasiyetiyle yaklaşıyoruz. Sahil uyuşturucu merkezlerinden biriydi. Adli vakaların gerçekleştiği yeri cebine para koysan herkese emanet edemezsiniz. Bu nedenle sahilin turizm işletmesi gibi yönetilmesi gerektiğini düşünerek ihalesini hazırladık" dedi. ANTALYA'DA 15 FİRMA VARDI
İhalenin rekabet ortamı da sağladığını vurgulayan Türel, "İhale şartlarını sağlayan Antalya'da 15 Türkiye'de yaklaşık 150 firma vardı ve 6-7 firma dosya aldı. Hal böyleyken ihale bir firmayı nasıl tarif ediyor denebiliyor. Söylenen iftira yalan. Muhalefet diğer firmalara niye Antalya'nın bu değerine sahip çıkmıyor diye sormuyor" diye konuştu. Türel, bir önceki ihalede firmanın belediyeye yıllık 62 bin lira bedel ödediğini hatırlattı ve yeni ihalede ise yıllık 8.5 milyon lira ödeyeceğini vurguladı. Türel, sahilin yüzde 6'ının paralı geri kalanının da halka açık olduğunu sözlerine ekledi.