50 milyonluk talan

Antalya
'da 2016 yılında görevden alınan eski Antalya
Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu
Başkanı Abdullah Balaban ve 11 eski yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltıların, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık', 'görevi ihmal' ve 'zimmet' suçlamasıyla yapıldığı açıklandı. 3 kişi için ise yakalama kararı çıkartıldı. HESAPLARA EL KOYULDU
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince gerçekleştirilen operasyonun eş zamanlı yapıldığı bildirildi. ANTBİRLİK'teki operasyonun bakanlık müfettiş raporları doğrultusunda yapıldığı vurgulandı. Müfettiş raporlarında milyonlarca lira yolsuzluk yapıldığı belirtilmişti. Eski Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Balaban ile birlikte, T.T., A.D., H.E., G.E., M.Y., E.U. ve S.A.'nın dün saat 05.00'te gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanların banka hesapları ve mal varlıkları incelemeye alınırken sorguların günlerce sürebileceği kaydedildi. MÜFETTİŞLER BULMUŞTU
ANTBİRLİK'te yaşanan yoğun şikayet üzerine geçtiğimiz yıl yönetim değişiminin ardından müfettiş incelemesinde milyonlarca lira yolsuzluk ortaya çıkmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Şakir Engin Yüksel ve müfettiş Bülent Yıldız'ın aylar süren incelemesinin ardından 265 sayfalık raporla yaşanan yolsuzluk tek tek belgelenmişti. Raporda yanan 100 ton pamuğun bin ton gösterildiği, yönetimdekilerin akrabalarına kullandırdığı 6 milyon liraya yakın kredinin 1 milyon lirasının tahsil edildiği gibi bulgulara yer verilmişti.