Adrenalin turizmi

Turizmin başkenti Antalya
, güneşi, denizi ve sahillerinin yanı sıra ziyaretçilerine rafting yapma heyecanı da sunuyor. Macera ve adrenalin sevenler, tatillerine renk katmak amacıyla farklı turlara yönelirken, yerli ve yabancı turist
lerin en fazla rağbet gösterdiği turların başında kentin kavurucu sıcağında bile yaylalarından akan soğuk sularda yapılan rafting geliyor. 4 SAATLİK PARKUR
Kentteki turistlerin rafting için tercih ettiği en önemli merkez ise Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisindeki Köprüçay oluyor. Türkiye
'nin de en önemli rafting rotalarından olan Köprüçay'a sabah erken saatlerde gelen turistler, parkur hakkında önce rehberlerden bilgi alıyor ardından da can yeleği, kask ve su ayakkabısını giyip kendilerini heyecan dolu bir gün için serin sulara bırakıyor. Bot ve kano ile geçilen rafting parkuru süresince turistler yüzme molası veriyor, tarihi köprüde fotoğraf çektiriyor. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki parkur 3-4 saatte tamamlanıyor.