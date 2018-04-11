Bunun adı ihanet

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılı Faaliyet Raporu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, icraatlarını anlattı, muhalefetin eleştiri ve sorularını cevapladı. SORUMSUZCA AÇIKLAMALAR
Başkan Türel, muhalefetin dile getirdiği 'arsenikli su' iddialarıyla ilgili sert konuştu. Şehirdeki tüm siyasilerin söyledikleri lafı, ağızlarından çıkan sözü iyi hesap etmeleri gerektiğini belirten ve "Ağızlarından çıkanı kulakları duymalı" diyen Türel, "Muhalefetin varmış gibi göstermeye çalıştığı arsenikli su sorunu yurt dışında gündeme gelirse Antalya
turist kaybı yaşayacak. Buna CHP sevinir ama biz üzülürüz. Bu kadar sorumsuzca konuşulmaz. Onun için 'Antalya'ya yapılan ihanettir' diye beyanat verdik. Onun için 'vatan hainliğidir' diye cevap verdik. Ayrıca da doğru değil" ifadelerini kullandı. BURUN KIRAN TIP DOKTORU
Şikayet edilen su kaynaklarının da CHP'li belediye döneminde açıldığına dikkat çeken Türel, "O kaynakların Antalya'ya kazandırılması hususundaki müşavir firmanın jeoloji mühendisi de bugünkü Jeoloji Mühendisleri Odası'nın Başkanı. Çıkmış bugün eleştiriyor. Orası açılsın diye oradaki firmaya kendisi olumlu rapor vermiş" dedi. Sorun olmamasına rağmen bazı kesimlerin ısrarla suda arsenik varmış gibi göstermeye çalıştığını vurgulayan Türel, "Bunu söyleyen bir de tıp doktoru. Gerçi tıp doktoru olduğuna şaşırıyoruz. Meclisteki tek faaliyetinin burun kırmak olduğunu gördük" dedi. Sobacılar Çarşısı ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Türel, "Eleştirdiğiniz projeler sizlerin projeler haberiniz olsun. Sobacılar Çarşısı CHP'li Büyükşehir döneminde elde edilen bir projedir. Aynı şekliyle benim tarafımdan ilk dönemimde uygulanmıştır. Benim yaptığım yeri sonra siz açtınız. Beğenmediğiniz projelerin hepsi neredeyse CHP'ye ait dönemde yapılmış. Biz beğendik ve uyguladık. Onları bir öğrenin de belki kendi arkadaşlarınızın yaptığı projeleri eleştirmezsiniz" diye konuştu. YATIRIM KATLANDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi yatırımcı ve icracı bir belediye olduğunun altını çizen Başkan Türel, "2013'te Büyükşehir Belediyesi'nin toplam yaptığı yatırım 55 milyon lira. Yatırımın bütçeye oranı yüzde 13.14 iken, 2017'de yatırım bütçesi 1 milyar 70 milyon liraya fırlamış, yatırımın bütçeye oranı yüzde 55 olmuş. 'Büyük abim emretti' diyerek belediyeye personel doldurup, belediyenin bütün kaynaklarını personele harcayıp, arkasından haksız tazminatlarla belediyenin milyonlarını bazı kişilere peşkeş çekip, ondan sonra da yatırım bütçesinde yüzde 55'leri tabi bulamazsınız. Yüzde 13'de kalırsınız" diye konuştu.