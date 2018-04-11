Düğün turizminde pasta büyüdü

Antalya
'DA, 70 ülkeden 450 acente yöneticisinin katılımıyla düzenlenecek International MICE &Wedding Forum (IMWF) ile Türkiye'nin Hint düğün turizminden daha fazla pay alması hedefleniyor. Inventum MICE turizm şirketinden yapılan açıklamaya göre, dünya turizminin en önemli alanlarından olan toplantı, teşvik gezisi, kongre, konferans ve etkinlik (MICE) ile destinasyon düğün organizasyonun yöneticileri, 28 Mayıs-1 Haziran'da Antalya
'da bir araya gelecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IMWF yönetici ortağı Necip Fuat Ersoy, foruma katılacak ülkelerin başında düğün sektöründe 150 milyar dolarlık bütçeye ulaşan Hindistan'ın yer alacağını ifade etti. Forumda acente yöneticilerinin yanı sıra otel, havayolu şirketi, sektör tedarikçisi ve yöneticilerinin de yer alacağını bildiren Ersoy, "Çok önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri foruma katılacak. Düğün destinasyonu olarak yıllık yaklaşık 45 milyon dolar pay alan Türkiye'nin bu payı çok daha yukarılara çıkarması mümkün" dedi.