İlk duruşmada tahliye kararı

Antalya
'DA geçtiğimiz yıl 23 Aralık gecesi Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1107 Sokak'ta birlikte yaşadığı Didem Ç.'nin evinde gördüğü Raşit Elma'yı (35) sol bacağından bıçaklayarak ölmesine neden olan Güney Burak Sarı (24) ile Didem Ç. hakim karşısına çıktı. Didem ilk duruşmada tahliye oldu. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Didem Ç. İle Güney Burak Sarı ile avukatları katıldı. Raşit Elma'yı ise Şanlıurfa
'dan gelen avukatı temsil etti. 4 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Didem Ç. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Güney Burak Sarı ise olay gecesi Raşit Elma'nın bağrış ve kavgaya rağmen dakikalarca evden gitmediğini ve öldürmek maksadı ile bıçağı salmadığını kaydetti, YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
Savunmaların ardından mahkeme Didem Ç.'ye yurtdışı çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Tutuklu diğer sanığın Güney Burak Sarı'nın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.