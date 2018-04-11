İyilik melekleri

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde 3 öğrencinin '1 çocuk, 1 istek' temasıyla başlattığı 'Leyla'dan Sonra' adlı iyilik hareketi Akdeniz'e açıldı. Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ndeki gönüllü öğretim üyesi ve öğrenciler hastanede tedavi gören miniklerin gönlünü fethediyor. 675 ÇOCUĞA ULAŞILDI Antalya
'da 3 yıldır aralıksız devam eden iyilik hareketi üyelerinin sayısı 400'ü geçti. Çocukları hastanede ziyaret edip onlarla zaman geçiren tıbbiyeliler, tedavi gören çocukların isteklerini www. leyladansonra.com isimli internet sitesi üzerinden gönüllülere iletiyor. Gönüllüler de, aldıkları malzemeleri kargo ile çocuklara ulaştırıyor. Bugüne kadar, uzaktan kumandalı araba, oyuncak bebekler, takım formaları ve akülü araba gibi yüzlerce hediye bu yöntemle çocuklara ulaştırılıp hayalleri gerçekleştirildi. Hayali gerçekleşen çocuk sayısı ise 675'i buldu. ARI GİBİ ÇALIŞIYORUZ
İyilik hareketinin Antalya
'daki lideri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Demir Dora ile Doç. Dr. Serap Toru, üniversitedeki gönüllü 400 öğrencinin iyilik hareketine katılarak halkayı genişlettiğini söyledi. Gönüllülerin arı gibi çalıştığını belirten Yrd. Doç. Dr. Dora, "Çocuklarımızın hayali ne olursa olsun onun gerçekleşmesi için hayırseverlerimizin katkısı ile yapıyoruz" dedi. 3 ödül birden aldılar
Çalışmalar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine 3 ödül birden getirdi. Dr. Dora, "Yaptığımız çalışmalar karşılığında Boğaziçi Üniversitesi
Bilişim Ödülü, Sabancı Üniversitesi İyilik Ödülü ve Türk Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görüldük. Bu ödüller bizi gururlandırırken daha da çok çocuğun dileğini gerçekleştirmek için daha çok çalışmaya başladık" dedi. HAYALLERİ GERÇEK OLDU
Prof. Dr. Ömer Beyazid tarafından yapay kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Ramazan Türk de iyilik grubu tarafından hayali gerçekleştirilen hasta çocuklardan. Türk'ün hayalindeki akülü araba, hayırseverler aracılığı ile gerçeğe dönüştü. Hastanede lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Bedirhan Dinç'in bisiklet hayali ile Buğra Çatal'ın laptop hayali yine gönüllü grubu öğrencilerinin çalışması ile gerçekleştirildi.