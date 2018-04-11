Kumar tutkusu market soydurdu

Antalya
'da bir marketten 880 TL gasp eden zanlı polisin bin güvenlik kamerası görüntüsünü inceledikten sonra yakalandı. Olay, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki bir market zinciri şubesinde kapanış sonrası kasa sayımı yapılırken meydana geldi. Markete kafasında kuru kafa figürlü motosiklet kaskı takılı ve eli silahlı bir kişi girerek silahını çekti. Zanlı kasadaki 880 lirayı alarak kaçtı. EŞİNİN BİLEZİĞİNİ DE SATMIŞ
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kuru kafa desenli kask takan şüphelinin saatler öncesinde keşif yaptığını belirledi. Polis, 25 yaşındaki Ömer K'nin aynı mahallede oturduğunu tespit edilerek gözaltına alındı. Ömer K.'nin evli olduğu, ve bir süre önce kumara alıştığı ve çok miktarda borçlandığını söylediği öğrenildi. Borçlarının bir bölümünü eşinin bileziklerini satıp kapatan Ömer K., çıkmaza girdiğini ve olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.