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Muhtara 20 yıl hapis cezası

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Muhtara 20 yıl hapis cezası
Antalya'NIN Alanya ilçesinde Güllerpınarı Mahallesi Muhtarı Kamil Hacı Gökmen 9 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince. Tefecilik, Vergi Usulu Kanunu ve 5464 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından aranan Güllerpınarı Mahallesi Muhtarı Kamil Hacı Gökmen, çarşı merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökmen 9 ayrı dosyadan toplam kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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Muhtara 20 yıl hapis cezası
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