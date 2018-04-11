Seçici göze takıldılar

Antalya
'NIN Manavgat ilçesi D400 Karayolu üzerinde kırmızı ışıklarda yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen seçici göz denetimlerinde bin 50 sürücüye cezai işlem uygulandı. Trafik lambalarının yakınında bekleyen sivil görevli, kırmızı ışıkta geçen veya bir başka kural ihlali yapan sürücüyü yakasında bulunan kamera ile kayıt yaparken, telsiz ile bekleyen ekiplere bildirerek ceza uygulanmasını sağlıyor. 2 SAATTE 40 İHLAL YAPILDI
Amaçlarının trafik kazalarını ve ölümleri azamiye indirmek olduğunu belirten Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amiri Ahmet Korkmaz, "Özellikle son günlerde meydana gelen ölümlü kazaların ışık ihlalinden yaşanmış olması konunun önemini gözler önüne sermiyor" dedi. Önceki gün yapılan 2 saatlik uygulamada 40 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza uygulanırken yapılan kontroller sonucunda eksik evrakı bulunanlara da ceza yazıldı.